Der Prüfkonzern Dekra steigt in den spanischen Markt ein. Nun sei das Unternehmen in 16 Ländern im Bereich der Fahrzeugprüfung aktiv, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Die erste Niederlassung sei in Leganés südwestlich der Hauptstadt Madrid eröffnet worden. Weitere sollen hinzukommen. Die Sachverständigenorganisation prüft jährlich rund 28 Millionen Fahrzeuge in 24 Ländern der Welt in Sachen Verkehrssicherheit.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:220707-99-940887/2