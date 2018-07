Stuttgart (dpa) - Der Chef des Prüfkonzerns Dekra, Klaus Schmidt (51), tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Über seine Nachfolge werde in Kürze entschieden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Bis dahin übernehme Vorstandsmitglied Roland Gerdon seine Aufgaben. Schmidt war seit 2003 Vorstandsvorsitzender der Dekra AG. Der 51-Jährige saß seit 1996 im Top-Management des Stuttgarter Prüfkonzerns. Aufsichtsratschef Gerhard Zeidler sagte: „Die Aufsichtsgremien haben diese Entscheidung mit Respekt und Verständnis entgegen genommen. Klaus Schmidt hat die Erfolgsgeschichte von Dekra in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt.“