Dekan Ernst-Wilhelm Gohl erneut zur Bischofswahl nominiert

Im Streit um die Wahl eines neuen württembergischen Landesbischofs zeichnet sich nach stundenlangen Beratungen der Landessynode eine einvernehmliche Lösung ab. Als einziger Kandidat soll am Samstagmorgen in einer fünften Abstimmung der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl zur Wahl stehen. Das hat der Nominierungsausschuss am Freitagabend beschlossen, teilte Synodalpräsidentin Sabine Foth mit. Im Ausschuss sind alle Gesprächskreise vertreten, die für die verschiedenen kirchlichen Interessengruppen stehen.

Gohl hatte zum Auftakt der Synode bereits am Donnerstag zusammen mit zwei weiteren Kandidierenden auf dem Stimmzettel gestanden, er hatte sich aber nach zwei erfolglosen Durchgängen als Drittplatzierter zurückgezogen. Bereits vor der Synode war spekuliert worden, der 1963 geborene Gohl könne durch das komplizierte Wahlsystem am Ende als Kompromisskandidat der fraktionsähnlichen Gesprächskreise wieder nominiert werden.

Die Landeskirche sucht eine Nachfolge für den amtierenden Landesbischof Frank Otfried July, der im Juli die Altersgrenze von 68 Jahren erreicht. Er war 2005 bereits im ersten Wahlgang ins Amt gewählt worden. Der künftige Amtsinhaber wird für eine Amtszeit von zehn Jahren gewählt und am 24. Juli in Stuttgart ins Amt eingeführt. Er wird Oberhirte für rund 1,9 Millionen Protestanten in Württemberg.

Evangelische Landeskirche

