Ein defekter Kühlschrank hat in einem Mehrfamilienhaus in Östringen (Landkreis Karlsruhe) einen Wohnungsbrand ausgelöst. Die 77 Jahre alte Bewohnerin konnte dank eines Rauchmelders in Sicherheit gebracht werden. Sie habe zum Ausbruch des Feuers am Sonntagmittag gerade auf ihrem Balkon Vögel gefüttert, teilte die Polizei mit. Ein Hausmitbewohner, der den Rauchmelder gehörte hatte, öffnete mit dem bei ihm deponierten Zweitschlüssel die Wohnungstür der älteren Dame und sah bereits die Kücheneinrichtung brennen. Die Bewohner konnten das Haus gemeinsam unverletzt verlassen, die Feuerwehr löschte den Brand.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Wohnung der Seniorin ist wegen der starken Rußentwicklung nun unbewohnbar. Die 77-Jährige kam vorübergehend bei ihrer Tochter unter.