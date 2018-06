Waghäusel (dpa/lsw) - Ein technischer Defekt in einer Sauna hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Feuer in einem Dreifamilienhaus in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) ausgelöst. Der Brand verursachte laut Mitteilung vom Freitag einen Schaden von rund 150 000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Bewohner des Hauses hatten am Donnerstagabend Brandgeruch bemerkt. Da schlugen die Flammen schon aus dem Dach eines Anbaus, in dem ein seit längerer Zeit unbenutzter Pool sowie die Sauna untergebracht sind. Die Hausbewohner brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell.

Mitteilung