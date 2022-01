Polizei und Feuerwehr haben die Psychiatrie in Freiburg geräumt. Rund 120 Patienten und Mitarbeiter mussten zwei der Gebäude am Dienstagmorgen vorsorglich verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Wohl wegen eines Defekts in einer Heizungsanlage war dort Wasserdampf ausgetreten. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet und die Menschen konnten wieder nach drinnen.

© dpa-infocom, dpa:220111-99-665865/3

