Decathlon will 2022 in Deutschland Umsatzmilliarde schaffen

Der französische Sportartikelhändler Decathlon will in Deutschland deutlich zulegen. „In diesem Jahr ist es unser Ziel, die Umsatzmilliarde zu knacken“, sagte Deutschlandchef André Weinert der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag). Das wäre gegenüber 2021 eine Steigerung um gut 42 Prozent. 2021 erwirtschaftete der Sporthändler nach Angaben Weinerts in seinen 84 Filialen einen Nettoumsatz von 700 Millionen Euro, 4,9 Prozent mehr als 2020. Erklärtes Ziel ist es, bis 2026 in Deutschland 1,7 Milliarden Nettoumsatz zu erwirtschaften und die Zahl der Filialen auf 110 zu erhöhen.

