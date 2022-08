Bizarrer Streit um Fracking im Bodensee

Soll am oder im Bodensee nach Gas gebohrt werden? Darüber ist zwischen CDU und FDP Baden-Württembergs Streit ausgebrochen. Dabei geht es auch um die Frage, wo überhaupt Gas liegen könnte.

Innenminister Thomas Strobl hatte sich am Donnerstag gegen die Förderung von Erdgas durch die Fracking-Technologie ausgesprochen. Die Diskussion darüber, die vor allem die FDP führe, sei sehr zum Nachteil Baden-Württembergs. „Denn die möglichen Gasvorkommen liegen vor allem im Nordosten des Bodensees.“

Dieser diene aber mehr als vier Millionen Menschen als Trinkwasserquelle. Deswegen gelte: „Hände weg vom Bodensee. Der Vorschlag der FDP ist ahnungslos und gefährlich.“

Der regionale FDP-Abgeordnete Klaus Hoher reagierte darauf erbost. „Mit seiner Behauptung, die FDP habe Fracking am Bodensee gefordert, hat Innenminister Strobl zur fahrlässigen Verbreitung von Fake News beigetragen und in einem durchschaubaren Manöver von der katastrophalen Krisenkommunikation der grün-schwarzen Landesregierung abzulenken versucht. Die FDP habe sich lediglich für die Prüfung heimischer Förderpotenziale ausgesprochen. Jede wisse, dass relevante Erdgasvorkommen nur an der Rheinschiene und nordöstlich des Bodensees lägen.

FDP-Politiker Rülke: Strobl will von Ermittlungen gegen sich ablenken

Noch deutlicher wurde Baden-Württembergs FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Er sagte der „Schwäbischen Zeitung“ : „Im Bodensee gibt es kein Gas. Deshalb will auch niemand im See Schiefergasfelder erkunden. Die Märchen, die Herr Strobl verbreitet, sollen von den mutmaßlichen Straftaten ablenken, deretwegen die Staatsanwaltschaft Stuttgart seit Wochen gegen ihn ermittelt.“ Strobl steht im Mittelpunkt von Untersuchungen zur Weitergabe von Dokumenten an Journalisten.

Wie viel Gas tatsächlich unter dem See lagert, ist nicht abschließend geklärt. Die Technik ist in Deutschland bis auf Probebohrungen verboten. Unter anderem auf Initiative mehrere CDU-Bundestagsabgeordneter aus der Region war 2013 eine Klausel ins Gesetz aufgenommen worden, die Fracking auch in Einzugsgebieten von wichtigen Trinkwasserquellen verbietet.

Bei Testbohrungen im See vor dem Verbot gab es laut Regionalverband Bodensee-Oberschwaben zumindest Hinweise auf Vorkommen.

Grüne lehnen Fracking aus ökologischen und ökonomischen Gründen ab

Beim Fracking wird Gas oder Öl mit Hilfe von Druck und Chemikalien aus Gesteinsschichten herausgeholt, was Gefahren für die Umwelt birgt. Wenig überraschend sind die Grünen daher Gegner der Technologie.

Ihr Landtagsabgeordneter für den See Martin Hahn erklärte am Donnerstag: „Jetzt ins Fracking einzusteigen ist wirklich völlig von gestern. Zum einen hilft es weder gegen die kurzfristige Energieknappheit. Zum anderen ist Fracking ökologisch mehr als schwierig und ökonomisch fragwürdig. Denn die Kosten dafür bei uns in der Region wären derart exorbitant, dass es sich nicht lohnt. Das Geld ist mittelfristig besser angelegt im Aufbau von Wasserstofftechnologien, das ist schneller leistbar und sicherer.“