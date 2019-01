Debatte um Fahrverbote: Opposition will Keil in Grün-Schwarz

In der hitzigen Debatte um Diesel-Fahrverbote versucht die oppositionelle FDP, einen Keil in die grün-schwarze Koalition von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu treiben. Die Südwest-CDU hatte am vergangenen Wochenende gefordert, die Grenzwerte für Stickoxide auf den Straßen neu festzulegen und die Standorte der Messstationen zu überprüfen. Damit will die CDU die drohenden Fahrverbote in Stuttgart für Euro-5-Diesel verhindern und möglichst auch erreichen, dass die bereits geltenden Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter per sogenanntem Moratorium ausgesetzt werden.

Die FDP hat zu dem Thema für heute eine Debatte im Landtag beantragt und will am Ende einen Antrag zur Abstimmung stellen. Die Landesregierung solle vom Bund die Voraussetzungen für ein Fahrverbotsmoratorium einfordern. Ziel dieser Maßnahme solle die Aussetzung des in Stuttgart bestehenden Fahrverbots sein. Damit gerät die CDU in eine Zwickmühle. Inhaltlich geht der FDP-Antrag in dieselbe Richtung wie ihre eigenen Beschlüsse. Andererseits ist die CDU an ihren grünen Koalitionspartner gebunden, der die Grenzwerte für Stickoxide und die Fahrverbote nicht infrage stellt.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte im vergangenen Jahr beschlossen, dass zum Jahresbeginn 2019 Fahrverbote für Diesel der Euronorm 4 und schlechter zur Luftreinhaltung in Stuttgart gelten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte diese Maßnahme noch am Dienstag verteidigt mit der Begründung, dass das Land an geltende Gesetze und Gerichtsbeschlüsse gebunden sei.