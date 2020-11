„Ich will mit meinen 47 Jahren auch noch teilhaben am Leben in Ravensburg“, sagt Wibke Liebhart. Doch das wird der schwerbehinderten Frau vonseiten der Behörden nicht leicht gemacht. Schon seit über einem Jahr kämpft sie um eine Parkberechtigungskarte, weil sie ohne Auto nicht mobil ist. Ohne Erfolg.

Wibke Liebhart war auf dem Weg zu ihrer Arbeit als Berufsschullehrerin, als am 20. November 2007 an einer Kreuzung ein Auto in ihren Wagen krachte.