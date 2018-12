Das könnte ungemütlich werden: In Teilen Baden-Württembergs drohen Dauerregen und Sturmböen. Von Freitagmorgen bis Samstagabend sind örtlich Niederschläge von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in 30 Stunden wahrscheinlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Betroffen sein könnten demnach der Schwarzwald, das Allgäu, der Odenwald und die Hohenloher Ebene. In den Staulagen des Schwarzwaldes sollen punktuell sogar bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter möglich sein.

Außerdem wird es stürmisch. Am Freitag erwarten die Meteorologen verbreitet Windböen von bis 60 Kilometern pro Stunde (km/h), ab Mittag auch stürmische Böen um 70 km/h. In den Hochlagen des Schwarzwaldes rechnen die Experten sogar mit orkanartigen Böen um 110 km/h und am Feldberg mit Orkanböen bis 140 km/h. Am Samstag dürfte es ähnlich aussehen - bevor sich der Wind in der Nacht zum Sonntag dann abschwächt.

DWD-Ausblick