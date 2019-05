Dauerkandidatin Fridi Miller geht vielen Leuten auf die Nerven - aber hat ein schweres Schicksal hinter sich

Die Fülle der Vorgänge und ihre Hintergründe, in deren Mittelpunkt Fridi Miller steht, sind für Dritte unmöglich vollkommen zu erfassen. Tausende an Akten, mindestens zwei Dutzend laufende Verfahren, Verfassungsbeschwerden, von ihrer Hausbank eingefrorene Konten mit sechsstelligem Guthaben bei wiederum zeitgleicher Zwangsräumung ihrer Wohnung, unterstreichen das chaotische Bild. Darum muss unser Text als Versuch der Annäherung an die Person Fridi Miller am Ende viele offene Fragen unbeantwortet lassen. (nyf)