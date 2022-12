Datenschützer: „Wissen Polizei und Gesundheitsämter, wie Microsoft Daten nutzt?“

Manche kritisieren Stefan Brink als Bremser, andere loben ihn als Vorkämpfer für den Datenschutz. In seine sechsjährige Amtszeit fiel die Einführung der Datenschutzgrundverordnung, er hat sich mit dem VfB angelegt und der Krankenkasse AOK ein Bußgeld von 1,2 Millionen Euro beschert, was zu den bislang höchsten verhängten Strafen wegen Datenschutzverstößen bundesweit gehört.

Zum Jahresende hört Brink als Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit auf. Im Interview spricht er über die Gründe, das Erreichte und falsche Vorurteile.

Herr Brink, Mitte des Jahres haben Sie angekündigt, ihren Vertrag mit dem Land nicht zu verlängern – wegen Uneinigkeit über die Ausrichtung ihrer Behörde. Was genau sind die Gründe?

Persönlich hat hier unter anderem reingespielt, dass ich gerade 56 Jahre alt geworden bin – ein gutes Alter, um nochmal neu anzusetzen. Nach sechs Jahren ist unsere Behörde zudem sehr nah dran an meiner Idealvorstellung. Das ist ein guter Zeitpunkt, jemand anderem die Möglichkeit zu geben, neue Impulse zu setzen.

Regierungsvertreter werfen Ihnen vor, Fortschritt dem Datenschutz zu opfern. War das kein Grund?

Nicht wirklich. Wir sind immer ein Stück weit Opposition. Wenn etwa die Freiheit der Bürger zugunsten von mehr Sicherheit geopfert werden soll, müssen wir Contra geben. Vor der Einführung der Datenschutzgrundverordnung 2018 waren wir ein zahnloser Tiger. Seitdem haben wir Mittel, unsere Aufgabe durchzusetzen.

Dadurch sehen wir einen Sinneswandel im öffentlichen Sektor, aber auch bei Unternehmen, die Bußgelder und Reputationsverlust vermeiden wollen. Wir können auch in Verwaltungshandeln eingreifen und fordern: Das macht Ihr nicht!

So haben wir etwa Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer gestoppt, als er Daten ausländischer Bürger gesammelt und diese als Gefährder eingestuft hat. Dafür gab es keine rechtliche Grundlage. Unsere Behörde hat zwar inzwischen 83 Mitarbeiter, da wir aber fürs ganze Land zuständig sind, können wir nur exemplarisch arbeiten.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Datenschutz immer wieder als bremsend bezeichnet. Ärgert Sie das?

Das belegt zwar unsere Relevanz. Es ist aber auch ein unschönes Signal, weil wir immer wieder in eine Ecke gestellt werden, in die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gehören. Wir verstehen uns als beratende Behörde. Wir wollen niemanden in seinem Elan stoppen, sondern die Rechte der Bürger vertreten.

Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch mit unseren Grundrechten vereinbar. Gesichtserkennung im öffentlichen Raum etwa würde diese massiv einschränken. Wer immer nur sagt, der Datenschutz bremst, läuft Gefahr, Digitalisierung von den Interessen der Bürger zu entkoppeln. Wir sollten bei der Digitalisierung nicht ruppiger als die USA oder skrupelloser als China sein wollen, sondern nachhaltige Digitalisierung für die Menschen fördern. Unsere Aufgabe ist es dabei, auch in Krisensituationen die Hand für Grundrechte zu heben.

Das haben Sie auch während der Hochphase der Pandemie getan – und sind dafür hart kritisiert worden.

Es ist traurig und empörend, dass immer noch das Narrativ verbreitet wird, der Datenschutz habe die Bekämpfung der Corona-Krise erschwert, bis zum Vorwurf, dass es ohne uns weniger Tote gegeben hätte. Wir wissen, dass Datenschutz nur ein Grundrecht unter anderen ist, das diesen abgewogen werden muss. Deshalb haben wir Maßnahmen ermöglicht, die uns nicht leichtgefallen sind.

Ein Beispiel: Die Polizei hatte Sorge, dass sie beim Einsatz infiziert werden und nicht mehr handlungsfähig sein könnte. Also wollten sie von den Gesundheitsämtern pauschal die Daten über Infizierte bekommen. Das aber ist streng verboten. Wir haben jedoch das Anliegen verstanden, und daher ein Abrufverfahren unterstützt. Polizisten konnten beim Landesgesundheitsamt erfragen, ob ein konkreter Mensch infiziert ist.

Gab es Momente, in denen sie die Vorwürfe verstanden haben und dachten: Da habe ich vielleicht überzogen?

Diese Momente gibt es immer wieder. Datenschutz ist im Vergleich zu anderen Grundrechten relativ jung, erst 50 Jahre alt. Deswegen gibt es noch viele Fragen, gerade bei der Digitalisierung, für die wir immer wieder neu Antworten finden müssen. Etwa darauf, dass Software nicht mehr auf einem Datenträger verkauft und installiert wird, sondern aus der Cloud kommt. Heute wissen wir, dass die Datenflüsse dadurch exponentiell gewachsen sind.

Wer als Arbeitnehmer etwa bestimmte Produkte von Microsoft nutzt, übermittelt mit jedem Tastendruck Daten. Da stellt sich die Frage, wie viel muss der Arbeitgeber, der laut DSGVO verantwortlich ist für den Einsatz eines Produktes, über den Abfluss persönlicher Daten des Mitarbeiters an Microsoft wissen? Für Antworten auf Microsoft zu verweisen reicht nicht. Es entsteht eine Verantwortungslücke, die gefüllt werden muss.

Ärgert es Sie, wenn Sie für politische Zwecke genutzt werden – etwa dann, wenn die SPD Sie darum bittet zu prüfen, ob Innenminister Thomas Strobl gegen Datenschutz verstoßen hat, als er einen Anwaltsbrief an einen Journalisten weitergegeben hat?

Ich fühle mich nicht instrumentalisiert, sondern erkenne, dass Datenschutz als relevanter Faktor gesehen wird. Viele unsere Beratungsleistungen haben nie das Licht der Welt erblickt, vielleicht, weil kein Ergebnis im Sinne des Anfragenden herauskam. Wenn dies dazu führt, Datenschutz voranzutreiben, lasse ich mich gerne ausnutzen.

Wir geben im genannten Fall dem Innenministerium Gelegenheit, sich rechtlich zum Vorgang zu äußern und werden uns dann unsere Meinung bilden. Aus meiner Sicht ist unserer ersten Beurteilung vom Mai, dass ein Datenschutzverstoß vorliegt, erstmal nichts hinzuzufügen. Es darf nicht sein, dass ein Behördenleiter das Personalakten-Geheimnis missachtet und dies mit einem hohen öffentlichen Interesse begründet.

Wenn das Schule machte, kann sich kein Mitarbeiter mehr sicher fühlen. Wenn aber das Innenministerium überzeugende Argumente liefert, warum das Personalakten-Geheimnis hier nicht anwendbar war, ist das gut und wir räumen das Feld. Wenn nicht, wird mein Nachfolger über Konsequenzen zu entscheiden haben.

Während andere Bundesländer und europäische Staaten weiter Microsoft-Produkte verwenden, auch an Schulen, haben Sie dies in Baden-Württemberg praktisch untersagt. Wie passt das zusammen?

Wir haben eine Datenflussmessung gemacht und Microsoft mit den Ergebnissen konfrontiert. Mit den Antworten waren wir nicht zufrieden. Auf diese Linie, also keine Nutzung von Microsoft an Schulen, sind inzwischen alle deutschen Länder eingeschwenkt. Viele Behörden nutzen Microsoft Office indes noch. Aber wissen etwa Polizeidienststellen und Gesundheitsämter, wie Microsoft diese Daten für sich nutzt?

Wir verbieten niemandem, Word, Excel und Teams zu nutzen. Wer diese Programme einsetzt, muss dies aber rechtfertigen können. Wird dabei Datenschutz verletzt, haben die Geschädigten von der Behörde Anspruch auf Schadensersatz. Arbeitsgerichte verhängen hierzu bereits Urteile zwischen 500 und 5.000 Euro. Besser als den Schaden zu begleichen wäre es, dass dieser gar nicht erst entsteht. Die Debatte darüber, welche Programme Behörden einsetzen, fängt gerade erst an.

Aber gibt es denn gute Alternativen?

Ja, gerade zu Office gibt es die. Das sieht man auch in anderen Bereichen. Immer mehr Menschen wenden sich von den Platzhirschen ab, etwa von Twitter hin zu Mastodon. Das haben die Anbieter verstanden und bemühen sich seit zwei, drei Jahren stärker um Transparenz. Die US-Unternehmen wollen eben nicht den europäischen Markt verlieren. Und dass US-Präsident Biden jüngst die Kompetenzen seiner Geheimdienste beschränkt hat, geht direkt auf das Schrems II Urteil des europäischen Gerichtshofs zurück. Diese gute Entwicklung passiert nur, weil Europa gemeinsame Wege beschreitet und auch durchsetzt.

Ist das so? In anderen Ländern Europas bremse der Datenschutz nicht so stark wie hier, monieren Kritiker.

Es gibt eine ungute Diskussion darüber, dass wir Deutschen den Datenschutz ernster nehmen als andere. Das ist nicht so. Zur Umsetzung der DSGVO stimmen wir uns ständig ab. Kein europäisches Recht wird so genau beobachtet wie der Datenschutz, denn es darf nicht als Wettbewerbsnachteil wirken. Wer das anders sieht, muss das belegen.

Gehört Mut dazu, sich mit einem Giganten wie Microsoft anzulegen?

Nein, wir haben keine Repression zu befürchten. Wir sind von Gerichten kontrollierbar, aber sonst von niemandem zu beeinflussen. Das gibt uns eine starke Stellung.

Unter Kennern Ihrer Materie gelten Sie als bundesweiter Vorstreiter. Wie fühlt es sich an, als Prophet im eigenen Land einen weniger guten Stand zu haben?

Wir erfahren inzwischen viel Anerkennung, auch über Ländergrenzen hinweg, und werden eingebunden. Diese Relevanz ist wichtiger als Wertschätzung. Ich glaube, wir machen eine sehr gute und vielfältige Arbeit. Gerne erklären wir denen, die das noch nicht verstanden haben, wie konstruktiv diese Arbeit ist.

Zum Abschied haben Sie noch ein Transparenzgesetz entwickelt, das das Informationsfreiheitsgesetz ablösen soll. Warum braucht es das?

Das Transparenzgesetz ist ein wichtiges Versprechen aus dem Koalitionsvertrag, jetzt braucht es offenbar nochmal eine Ermunterung. Für die Bürger wäre es ein enormer Fortschritt, wenn sie Informationen, auf die sie einen Anspruch haben, nicht erst mühsam erfragen und vielleicht sogar dafür bezahlen müssen. Die Behörden sollten ihre Daten immer zur Verfügung stellen. Mit verlässlichen Daten etwa von Vermessungs- und Katasterämtern könnte man auch fantastische Apps entwickeln.