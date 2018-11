Ein Brunnen in Biberach, der nicht mehr gefällt, und die Debatte um den Eschersteg in Ravensburg, der die Kosten in die Höhe treibt: Der Steuerzahlerbund hat sein Schwarzbuch vorgestellt.

Das Buch prangert auch etliche Fälle aus Baden-Württemberg an. Bund, Länder und Kommunen seien in zahlreichen Fällen sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen, so die alljährliche Kritik. Das „Schwarzbuch“ mit bundesweit mehr als 100 Beispielen wurde am Dienstag in Berlin vorgestellt.

In Biberach wird etwa ein Brunnen beim Schadenhof in der Innenstadt kritisiert. Dort musste innerhalb von zwei Jahren bereits die zweite Stele weichen - die erste war kaputt, die zweite traf den Geschmack der Bürger nicht.

Mehr entdecken: Vorschläge für neuen Brunnen gesucht

Mit dem Eschersteg hat es Ravensburg ins Schwarzbuch geschafft. Rund zwei Millionen Euro könnte die ausgeuferte Sanierung und der Wiederaufbau des Denkmals kosten.

Doch auch anderswo wurde nach Auffassung des Steuerzahlerbundes Geld verschwendet. In der Region Stuttgart werden teure Ausleih-Stationen für Pedelecs kritisiert, die kaum Interesse finden. Als Erfolg verbucht der Steuerzahlerbund, dass Land, Stadt und Staatstheater Stuttgart Abstand genommen haben von einem weit über 100 Millionen Euro teuren und dem Abriss geweihten Interimsbau für die mehrjährige Sanierungszeit des Opernhauses. Inzwischen ist wohl eine günstigere und nachhaltig nutzbare Lösung gefunden worden.