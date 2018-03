Die Patienten in den Kliniken in Baden-Württemberg fühlen sich trotz Klagen des Pflege- und medizinischen Personals über hohe Belastung gut aufgehoben. Das ergab eine aktuelle Umfrage der Techniker Krankenkasse.

Diese Karte bietet einen Überblick über alle Krankenhäuser der Region, die die allgemeine Gesundheitsversorgung übernehmen - samt der jeweiligen Bettenzahl (Kreisgröße), dem Ergebnis der Patienten-Umfrage (Kreisfarbe) und einem Link zur Bewertung der "Weißen Liste".

Bei den Kliniken in Baden-Württemberg gibt es im Empfinden der Patienten allerdings große Unterschiede: Landesweit am schlechtesten schnitt das Sana Klinikum Biberach mit 64,4 von möglichen 100 Punkten ab. Am besten wurde die Arcus Klinik in Pforzheim mit 96,9 Punkten beurteilt; in der Region erhielt das Klinikum in Konstanz die meisten Punkte.

Nicht abgebildet sind Spezialkliniken, die sich nur auf eines oder wenige Behandlungsfelder konzentrieren.