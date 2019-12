Das Jahr im Rückblick: Das alles geschah 2019 im Südwesten

Januar

1.Januar: Das Jahr beginnt mit einem schweren Autounfall: Im Nebel kommen bei einer Karambolage auf einer Bundesstraße bei Aichtal (Kreis Esslingen) ein 39 Jahre alter Vater und sein zehnjähriger Sohn ums Leben. 15 Menschen werden zum Teil schwer verletzt.

24. Januar: Ein 56 Jahre alter Jäger erschießt in Ettlingen versehentlich seine 19-jährige Tochter. Das Unglück geschieht in der Wohnung bei Jagdvorbereitungen.

Februar

21. Februar: Ein Bluttest zur Brustkrebsdiagnostik wird am Universitätsklinikum Heidelberg als marktreifes Produkt vorgestellt. Inzwischen ist klar, dass die Forschungsergebnisse weit entfernt von einer Marktreife sind.

Nadine Berneis aus Stuttgart wird im Europa-Park zur „Miss Germany 2019“ gekürt. (Foto: Uli Deck / DPA)

23. Februar: Die Polizistin Nadine Berneis aus Stuttgart ist die neue „Miss Germany“. Die damals 28-Jährige setzt sich bei der Wahl in Rust gegen 15 Konkurrentinnen im Alter von 19 Jahren bis 28 Jahren durch.

27. Februar: Der Ex-Chef der „Paradise“-Bordellkette wird wegen Beihilfe zu Zuhälterei und Menschenhandel zu fünf Jahren Haft verurteilt. Frauen wurden in einem Großbordell im Kreis Esslingen laut dem Stuttgarter Richter von Zuhältern bedroht, geschlagen und erniedrigt.

Ein Neues Testament und eine Peitsche aus dem Besitz von Hendrik Witbooi liegen in einer Vitrine im Linden-Museum für Völkerkunde. Das Land Baden-Württemberg will die Exponate als geraubte Kulturgüter im Februar an Namibia zurückgeben. (Foto: Marijan Murat/dpa / DPA)

28. Februar: Baden-Württemberg arbeitet eine schmerzhafte deutsche Vergangenheit auf: Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) gibt eine Peitsche und eine Bibel an Namibia zurück. Beide waren zu Kolonialzeiten geraubt worden.

März

4. März: Tausende Narren trotzen am Fastnachtsmontag bei den Umzügen im Südwesten dem Sturmtief „Bennet“.

6. März: Bei einem Raser-Unfall sterben in Stuttgart zwei junge Menschen. Ein 21-jähriger Mann verliert bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über einen gemieteten Sportwagen. Das Fahrzeug prallt gegen einen Kleinwagen, in dessen Trümmern eine 22 Jahre alte Frau und ihr 25-jähriger Freund aus Nordrhein-Westfalen ums Leben kommen.

Im März soll der 20-Jährige mit bis zu 165 km/h durch Stuttgart gefahren sein, als es zu einem schweren Unfall kam.

11. März: Mehr als 16 Jahre nach der Entführung und Ermordung einer Reinigungsfrau in der Nähe von Freiburg wird ein Mann zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Der zu diesem Zeitpunkt 55-Jährige hatte zugegeben, die aus Karlsruhe stammende Vorgesetzte seiner Lebensgefährtin entführt und erstochen zu haben.

19. März: Wegen ihrer neuen Kleiderordnung erlangt eine Rottenburger Realschule bundesweit Aufmerksamkeit: Sie untersagt Schülern, in Jogginghosen zum Unterricht zu kommen.

21. März: Instagram-Star Pamela Reif unterliegt vor dem Landgericht Karlsruhe im Streit um die Kennzeichnung von Werbung. Sie muss Links (Tags) zu Markenherstellern in ihren Fotos als Werbung kennzeichnen.

April

5. April: Massenhaft sterben Fische in der Schozach bei Heilbronn. Die Behörden gehen davon aus, dass ein giftiger Stoff ins Gewässer gelangt ist. Ermittelt wird danach gegen zwei Mitarbeiter einer Speditionsfirma.

8. April: Wegen Totschlags wird eine 70-jährige Pflegeoma vom Landgericht Heilbronn zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie soll in Künzelsau einen Siebenjährigen getötet haben.

April: In Mannheim wird über den „Sarotti-Mohr“ im Kulturzentrum Capitol gestritten: Über der Theke prangen zwei „Mohren“-Embleme. Für die einen ist der kleine schwarze Kerl mit Pluderhose, Schnabelschuhen und Tablett eine süße Kindheitserinnerung an Schokoladengenuss — für andere ein kolonialrassistisches Symbol und Zeichen mangelnden Feingefühls gegenüber schwarzen Menschen.

24. April: Der Fernseh- und Radiomoderator Frank Elstner macht seine Parkinsonerkrankung öffentlich.

Mai

23. Mai: Der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke, wird zum neuen Intendanten des Südwestrundfunks gewählt. Der 58-Jährige erhält im zweiten Wahlgang eine Mehrheit im Rundfunk- und Verwaltungsrat des Senders. Seine Gegenkandidatin war die SWR-Landessenderdirektorin Baden-Württemberg, Stefanie Schneider. Zum 1. September tritt Gniffke die Nachfolge von Peter Boudgoust (64) an.

23. Mai: Die Uniklinik Tübingen gibt die Geburt zweier Kinder nach Gebärmuttertransplantationen bekannt — Deutschlandpremiere. Die Babys kamen im März und Mai gesund per Kaiserschnitt auf die Welt.

27. Mai: Im Rheintal droht eine Stechmückenplage. Beide Hubschrauber der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) sind defekt. Die Bekämpfung der Mückenlarven kann nur eingeschränkt vom Boden aus erfolgen.

30. Mai: Vier Menschen kommen bei einem Feiertagsausflug mit dem Boot auf dem Rhein im Elsass ums Leben — darunter ein sechsjähriges Mädchen und ein Helfer. Das Schlauchboot mit vier Menschen kentert in der deutsch-französischen Grenzregion.

Juni

11. Juni: Ein Jugendlicher wird in Leimen in der Nähe von Heidelberg von zwei Kampfhunden angegriffen und schwer verletzt. Der 15-Jährige fuhr mit dem Fahrrad an dem Hundeführer vorbei, der die Tiere nicht angeleint hatte. Zwei 17 und 22 Jahre alte Männer müssen sich deswegen im Dezember vor dem Landgericht verantworten.

Mehr entdecken: Revisionen nach Urteil im Kampfhundeprozess

26. Juni: Ein Prozess um eine Gruppenvergewaltigung beginnt in Freiburg. Elf Angeklagte stehen vor dem Landgericht. Die Beschuldigten — überwiegend Flüchtlinge — sollen im vergangenen Jahr eine 18-Jährige vergewaltigt oder ihr nicht geholfen haben.

Juli

7. Juli: Borkenkäfer verursachen auch in diesem Jahr einen immensen Schaden. Forstminister Peter Hauk (CDU) rechnet wegen des trockenen Sommers 2018 und der Stürme in diesem Jahr mit Schäden durch den Befall in Höhe von rund 100 Millionen Euro.

Den Wäldern machen weniger die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke zu schaffen, vielmehr stellt die anhaltende Trockenheit ein folgenreiches Problem für sie dar. Die Hitze beschleunigt stellenweise nur noch das Austrocknen der Böden. Für den Borkenkäfer sind das ideale Bedingungen, um sich auszubreiten.

9. Juli: Nach dem jahrelangen Verschwinden der minderjährigen Maria aus Freiburg verurteilt das Landgericht den Begleiter des Mädchens zu sechs Jahren Haft. Es spricht den 58 Jahre alten Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen der schweren Entziehung Minderjähriger und des sexuellen Missbrauchs in mehr als 100 Fällen schuldig.

12. Juli: Eine einwöchige Suche nach einer entführten Frau aus Aspach (Rems-Murr-Kreis) endet erfolgreich. Die Pflegerin wird wohlbehalten in Frankreich befreit. Die beiden mutmaßlichen Entführer, darunter der Ex-Freund der Frau, werden festgenommen.

20. Juli: Während der Haupteinkaufszeit stürzt in Bruchsal nahe Karlsruhe ein Kleinflugzeug ab und prallt gegen die Fassade eines Baumarktes. Drei Menschen sterben.

An einem Bauhaus Baumarkt stehen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. (Foto: DPA)

29. Juli: Ein Tourleiter und sein Kunde müssen aus der überschwemmten Falkensteiner Höhle auf der Schwäbischen Alb gerettet werden. Sie wurden vom rasant steigenden Wasser in der Höhle überrascht und saßen etwa 650 Meter vom Höhleneingang entfernt fest.

31. Juli: Auf offener Straße ersticht ein Mann in Stuttgart seinen 36 Jahre alten ehemaligen Mitbewohner mit zahlreichen Schwert-Stichen - vor den Augen der Tochter des Opfers. Die Staatsanwaltschaft geht von einem persönlichen Motiv aus. Schon kurz nach der Tat kursieren im Internet Videos der Bluttat.

August

Anfang August: Die ersten E-Scooter werden in Heidelberg und Mannheim eingesetzt - problemlos.

10. August: Zwei betrunkene 20 und 22 Jahre alte Männer sollen am Feldberg am Rande eines Volksfestes einen Auerhahn erschlagen haben. Passanten haben sie dabei laut Polizei gefilmt oder fotografiert. Sie selbst geben an, von dem Tier angegriffen worden zu sein. Danach seien sie von einer aufgebrachten Menge angegriffen worden.

15. August: Auf einem Parkplatz an der Autobahn 8 bei Sindelfingen kommen der TV-Darsteller Ingo Kantorek (44) und seine Frau (48) bei einem Unfall ums Leben. Kantorek spielte in der Reality-Soap „Köln 50667“ bei RTL II die Hauptrolle des Bikers Alex Kowalski.

21. August: Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) und ihr Ehemann werden bei einem Motorradunfall im Kreis Waldshut auf der Rückreise aus dem Urlaub schwer verletzt.

September

3. September: Königlicher Besuch am Bodensee: Silvia von Schweden feiert in Konstanz und auf der Insel Mainau das 25-Jahre-Jubiläum der von ihr gegründeten „Mentor“-Stiftung.

Hunderte Besucher empfangen Königin Silvia von Schweden auf der Insel Mainau. In leicht eingerostetem Deutsch begrüßt sie viele von ihnen persönlich.

19. September: Wegen Datenfälschung sperrt die Deutsche Forschungsgesellschaft den bekannten Tübinger Hirnforscher Niels Birbaumer für fünf Jahre. Er hatte mit einer Art „Gedankenlesemaschine“ für Aufsehen gesorgt. Birbaumer gab an, über eine spezielle Kopfhaube mit vollständig gelähmten und sprachunfähigen Menschen kommunizieren zu können.

27. September: Mit viereinhalb Schlägen sticht Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) das erste Bierfass auf dem Wasen an und eröffnet damit das 174. Cannstatter Volksfest.

Oktober

1. Oktober: Nach dem Fund einer verstümmelten Frauenleiche im Neckar wird der frühere Freund vom Stuttgarter Landgericht erneut verurteilt. Der zu diesem Zeitpunkt 78-Jährige soll wegen Totschlags für zwölf Jahre in Haft. Damit verdoppelte die Kammer die Strafe, die der Mann im ersten Verfahren erhalten hatte. Er soll seine damalige Freundin im Streit um das drohende Aus in der Beziehung in Esslingen umgebracht und die Leiche zersägt haben.

6. Oktober: Die Bundesgartenschau Heilbronn übertrifft ihr Besucherziel knapp. Bis zum Ende der Veranstaltung besuchen etwa 2,3 Millionen Gäste das einstige Brachland. Knapp sechs Monate lang wurde Gartenbau in Verbindung mit nachhaltiger Architektur präsentiert.

17. Oktober: Schmetterlingsforscher warnen, dass nicht nur die Zahl der Tiere zurückgeht, sondern auch die Vielfalt der Arten in ganz Baden-Württemberg flächendeckend eingebrochen ist. Gründe seien unter anderem die intensive Landwirtschaft und die Versiegelung von Flächen, bilanzieren sie in einer Studie.

26. Oktober: Mit einem Auftritt von Schlagersängerin Helene Fischer feiert die Unternehmerfamilie Grupp das 100-jährige Bestehen ihrer Textilfirma Trigema in Burladingen. Das Konzert im Festzelt bleibt allerdings den rund 1500 geladenen Festgästen vorbehalten, zu denen auch die Belegschaft zählt.

November

6. November: Mit einer Entdeckung sorgt ein Forscherteam um die Tübinger Expertin Madelaine Böhme für Aufsehen: Sie hat herausgefunden, dass sich der aufrechte Gang des heutigen Menschen in Europa und nicht wie bislang angenommen in Afrika entwickelt haben könnte — und das Ganze mehrere Millionen Jahre früher als bislang gedacht. Das Team hatte im Unterallgäu die versteinerten Fossilien einer bislang unbekannten Primatenart entdeckt.

Paläontologin Madelaine Böhme erklärt die 37 bedeutsamsten Teile von Udo. Sie werden inzwischen rund um den Globus als Sensation gefeiert.

13. November: Das Landgericht Karlsruhe verurteilt einen 30 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft. Das Schwurgericht sieht es als erwiesen an, dass er im August 2018 einen 50 Jahre alten Jäger und Waffensammler aus Birkenfeld im Enzkreis getötet hat, um Waffen zu rauben.

15. November: Nach einem Raser-Unfall mit zwei Toten in der Stuttgarter Innenstadt wird ein junger Mann zu fünf Jahren Jugendstrafe verurteilt. Der 21-jährige Deutsche hatte im März bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über einen gemieteten Sportwagen verloren. Das Fahrzeug war gegen einen stehenden Kleinwagen geprallt, in dessen Trümmern zwei junge Menschen aus Nordrhein-Westfalen ums Leben kamen.

Dezember

4. Dezember: Schreck in der Manege: Bei einer Generalprobe im Zirkus stürzen in Stuttgart mehrere Hochseilartisten in die Tiefe. Vier von ihnen hatten bei der Vorführung einer Pyramide auf Fahrrädern in mehr als fünf Metern Höhe das Gleichgewicht verloren. Zwei wurden leicht verletzt.

Artisten der Werner Guerrero Truppe stürzen bei der Generalprobe mit Fahrrädern von einem Hochseil. Die Fahrrad-Pyramide soll im Rahmen des „Weltweihnachtscircus“ in Stuttgart gezeigt werden. (Foto: dpa/Bernd Weissbrod)

16. Dezember: Nach einer Kampfhundeattacke auf einen 16-Jährigen und wegen zahlreicher anderer zum Teil lebensbedrohlicher Verletzungen verurteilt das Landgericht Heidelberg einen 17 Jahre alten Hundeführer zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe. Er und sein Begleiter hatten bei Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) zwei Hunde auf den Teenager losgelassen.

23. Dezember: Im Prozess um drei Morde in Sontheim an der Brenz erhält der 55 Jahre alte Hauptangeklagte die Höchststrafe. Das Landgericht Ellwangen verhängt wegen zweifachen Mordes eine lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest.

Mehr entdecken: Höchststrafe im Prozess um Dreifachmord gegen Hautpverdächtigen verhängt

Das Urteil gegen ihn wegen eines dritten Mordes soll voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres gefällt werden. Die zwei Söhne des 55-Jährigen waren wenige Tage vor ihrem Vater verurteilt worden: ein 33-Jähriger wegen Mordes in zwei Fällen zu 15 Jahren, ein 31-Jähriger wegen Beihilfe zum Mord in einem Fall zu 9 Jahren.