Unzählige Hunde werden überzüchtet. Körperliche Leiden und ein früher Tod sind oftmals die Folgen. Die Schwäbische Zeitung hat nachgeforscht.

Was es für Tier und Besitzer bedeutet, wenn Hundezucht zur Qual führt, weiß kaum jemand besser als Susanne P. Wochenlang sucht sie in Internet und Zeitung nach einem Mops-Welpen. Dann findet sie Peggy – für 400 Euro. „Die platte Schnauze und das Gegrunze – total niedlich“, schreibt Susanne P. in einem Internetforum. Doch im ersten Sommer sei das Röcheln der Hündin so laut gewesen, dass P. zum Tierarzt ging. Der Befund: Der Mops sei unter die Kategorie „Qualzucht“ einzustufen. Das Gaumensegel ist zu lang und muss operiert werden.

Qualzucht ist illegal

Weitere Operationen folgen – ohne nachhaltigen Erfolg. Dann kommt jener Tag, an den Susanne P. noch lange denken muss: „Bis 14 Uhr warteten wir alle auf einen Anruf ... Nichts... Bis mein Stiefvater selbst in der Tierarztpraxis anrief. Als er am Telefon anfing zu weinen, war es klar, unsere kleine Peggy ist tot, mit 2 Jahren – Unfassbarkeit, Trauer, Wut.“ Susanne P. schließt ihre Schilderung mit einer Warnung: „An alle zukünftigen Mopsbesitzer: Überlegt es euch bitte gut. Ich bin durch die Hölle gegangen und meine Peggy mit ihrer Luftnot noch mehr.“

Die Qualzucht von Tieren. Sie ist illegal, aber weitverbreitet. Körperteile und Organe sind aus ästhetischen und wirtschaftlichen Gründen stark verändert. Die Konsequenz: gesundheitliche Schäden und oftmals ein früher Tod – wie bei Mops-Hündin Peggy.

Auf Kosten der Tiergesundheit

Thomas Steidl ist Tierarzt und Präsident der baden-württembergischen Landestierärztekammer. Er kennt die Probleme von Hunden wie Mops Peggy. Sie sind häufige Gäste in seiner Praxis. „Oft hat man es mit Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Problemen zu tun oder je nach Faltenbildung auch Missbildung von Augenlidern – aber was mache ich denn mit dem armen Hund, der zu mir in die Praxis kommt? Den Besitzer kann ich nicht mehr schimpfen und dem Hund muss ich helfen.“

Kaum etwas erinnert bei Rassehunden wie Peggy an den wilden Vorfahren. Größe, Körpermerkmale, Verhalten wurden in zahlreichen Generationen herausgezüchtet. Die Merkmale wie runder, kurzer Kopf, große Augen, flache Schnauze sind oft überbetont, und diese Zucht führt bei zahlreichen Tieren zu Qualen. Als Folge einer extremen Züchtung, wie im Falle von Mops Peggy, lassen die Proportionen des kurzen Kopfes den Organen nicht mehr genügend Raum. Tierschutzorganisationen und Tierärztekammern erheben den Vorwurf von „Qualzucht“.

Wer trägt die Verantwortung?

„Qualzucht ist jegliche Zucht, die einem Tier kein artgerechtes Leben oder Verhalten mehr ermöglicht.“ Steidl nennt das Beispiel Shar Pei, eine Hunderasse, die so viele Falten hat, dass der Hund nicht mehr aus den Augen schauen kann und diese sich ständig entzünden. Im Moment werde der Tatbestand von Qualzucht überwiegend bei Rassen mit extremer Faltenbildung, wie dem Shar Pei, oder kurzköpfigen Rassen wie Mops, englischer und französischer Bulldogge oder Pekinese deutlich.

Paragraf 11 b des Tierschutzgesetzes verbietet, Wirbeltiere zu züchten, wenn als Folge der Zucht „Körperteile oder Organe für artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten“. Dennoch gibt es Qualzuchten. Wer trägt die Verantwortung?

Experten prüfen

Bodo Busch, Fachtierarzt für Tierschutz, schreibt in einem auf der Homepage der Bundestierärztekammer veröffentlichten Artikel, dass vor allem Zuchtorganisationen und deren Standards für die Zucht auf extreme Körpermerkmale verantwortlich seien. Eine solche Zucht sei mit Leiden verbunden. Weiter schreibt er, dass eine Veränderung der Standards und der Verzicht auf überbetonte Merkmale notwendig seien. „Dafür wäre in erster Linie der VDH, die Dachorganisation der deutschen Hundezüchter, zuständig.“

Der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) weist die Vorwürfe zurück. Laut eigenen Angaben betreut der VDH in den Zuchtvereinen über 240 verschiedene Hunderassen, die unter strengsten Kontrollen gezüchtet werden. „Bei uns liegen die Gesundheitsauflagen relativ hoch“, so Udo Kopernik, Sprecher und Vorstandsmitglied des VDH. Experten prüften, ob die Hunde für die Zucht geeignet seien, indem Gesundheit, Erscheinungsbild und Verhalten des Tieres bewertet werden.

Auslandszuchten als Problem

Zudem stehe der Zahl der vom VDH gemeldeten Welpen eine deutlich höhere Zahl aus unkontrollierter Zucht gegenüber, so Kopernik. Beispielsweise werden dem VDH jährlich rund 450 Mops-Welpen gemeldet. Bei Tasso, einem der größten Haustierregister Deutschlands, wurden im vergangenen Jahr aber 1797 Mopse mit dem Geburtsdatum 2015 registriert. Auch bei anderen Rassen klaffen die Zahlen der Hunde aus kontrollierter und unkontrollierter Zucht auseinander. Das Problem sieht Kopernik in Auslandszuchten: Wird eine Rasse zur Mode, wollten viele einen solchen Rassehund haben – die Welpen der VDH-kontrollierten Zucht seien da schnell vergriffen, so Kopernik. Warten will niemand. Eine gute Ausgangssituation für den illegalen Welpenhandel, der den Markt mit dem schönheitsgetriebenen Ideal füttert. „Es ist im Prinzip so, dass die Nachfrage das Angebot regelt, und solange Kunden bestimmte Züchtungen erwerben, werden diese auch immer wieder produziert“, sagt Tierarzt Steidl. „Irgendein Hundezüchter in Tschechien unterliegt keinem Zuchtverband. Unsere Zuchtverbände haben auch keine Möglichkeit, den Stall in Rumänien zu reglementieren.“

Hauptverantwortlicher sei nach wie vor der unbedarfte und nicht aufgeklärte Abnehmer, so Steidl. Er meint die Käufer, die über Kleinanzeigen oder im Internet angebotene Tiere kaufen. Tiere, die oft aus Massenzuchten stammten und nach tagelangen Transporten in Deutschland verkauft werden. „Sie glauben nicht, wie viel Leid hier auftritt“, sagt Steidl. Oft begegneten ihm Menschen, bei denen er denke: „Wenn du ein Auto kaufen würdest, wärst du nur halb so naiv. Hier kaufst du einen Hund im Internet, kennst den Züchter nicht. Der bringt dir den Hund an die Haustür – Kohle gegen Hund – und drei Tage später stehst du bei mir, weil der Hund schwer krank ist.“ In Deutschland bestehe noch großer Aufklärungsbedarf.

Die Arbeitsgemeinschaft „Welpenhandel“, 2011 von Verbänden und Experten aus dem Bereich Tierschutz, Zucht, Verhaltenskunde und Seuchenbekämpfung gegründet, hat sich genau das zum Ziel gemacht: Öffentlichkeit und Politik auf das Problem des zunehmenden Welpenhandels und die Folgen aufmerksam zu machen. Die Arbeitsgemeinschaft fordert von der Bundesregierung „eine Initiative zur EU-weiten Chip- und Registrierungspflicht für alle Hunde, rechtsverbindliche Mindeststandards für die Zucht und Haltung von Hunden sowie einen Sachkundenachweis für Tierhalter“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Negative Entwicklung

Doch auch nach vielen Jahren, in denen Qualzucht ein Thema im Tierschutz und den Tierärztekammern ist, sind die Ergebnisse ernüchternd, und die Entwicklung ist laut Steidl nicht gerade positiv. Er habe Kollegen, die Studien aufsetzen und die Kurzköpfigkeit messen. „Da ist einwandfrei belegt, dass die Kurzköpfigkeit sogar zunimmt. Auch bei Rassen, die bisher niemand mit Kurzköpfigkeit in Verbindung bringt, etwa dem Berner Sennenhund. Auch hier haben wir den Trend, dass der Schädel kürzer und der Kopf runder wird.“

Doch das Problem der Qualzucht beschränkt sich nicht auf Hunde oder Katzen, sondern reiche, so Steidl, bis hin zur Leistungskuh, die eine enorme Anzahl an Litern Milch pro Jahr bringe. „Das kann kein Organismus über mehrere Jahre aushalten, und es wird mittlerweile auch billigend in Kauf genommen, dass das Kühe sind, die Spitzenleistung bringen und nach zwei, drei Jahren so kaputt sind, dass sie geschlachtet werden.“

Auch den Heißbrand beim Pferd sieht er kritisch. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass man sich über die viereinhalb Zirkuselefanten aufregt, die wir in Deutschland haben, aber da, wo der Tierschutz im Argen liegt, ist man nicht sensibilisiert, oder es steht eine Lobby dahinter und keinen kümmert es.“