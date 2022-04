70 Jahre Baden-Württemberg - das große Quiz: Wie gut kennen Sie das Ländle?

Baden-Württemberg in seiner jetzigen Form gibt es seit der Gründung am 25. April 1952. 70 Jahre sind seither ins Land gegangen. Grund genug um die Gewohnheiten, Sitten und Vorlieben über die Einwohner einmal genauer anzuschauen. Was macht die Baden-Württemberger aus? Was essen sie am liebsten? Trinken sie mehr Bier oder Wein? Und wie viele Döner-Imbisse gibt es eigentlich? Sind die Wanderwege oder Autobahnen länger?

+++ Wir haben die Kommentarfunktion für dieses Quiz geöffnet. Was denkt ihr? Sind 32 Maultauschen pro Jahr realistisch? Teilt uns mit wie viel Maultaschen ihr wirklich esst. Und was ist Eurer Meinung nach die kurioseste Angewohnheit von uns schwäbischen "Landsleitle"? +++

Fragen über Fragen: Schwäbische.de hat die Antworten. Bevor die Auflösung kommt dürfen Sie Ihre Kenntnisse testen. Wie viel Schwabe steckt wirklich in Ihnen? Viel Spaß beim Rätseln.

