Das Grünen-Hoch ist nur eine Momentaufnahme

Winfried Kretschmann bleibt der Mann für historische Momente. Die Popularität die Ministerpräsidenten ist einer der wesentlichen Gründen dafür, dass seine Grünen im Südwesten das beste je für die Partei gemessen Umfrageergebnis erzielen: 38 Prozent der Wähler würden ihnen die Stimmen geben, die CDU, einst unangefochten Nummer eins im Land, landet bei 26 Prozent abgeschlagen dahinter. Katastrophale Werte fährt die SPD, ist mit acht Prozent ein Schatten ihrer selbst. AfD und FDP halten sich recht stabil bei zwölf und acht Prozent.

Doch das Grünen-Hoch könnte nur eine Momentaufnahme sein. Das hat mehrere Gründe. Derzeit verstärkt die bundesweite Stimmung den Kretschmann-Faktor. Fridays for Future, Waldsterben durch den Klimawandel, Artenschutz, Wende hin zu alternativen Verkehrsmitteln: Diese Themen sind hip und beschäftigen viele Menschen. Die Kompetenz, um dies Probleme zu lösen, sehen sehr viele Bürger bei den Grünen. Da kann CDU-Forstminister Peter Hauk noch so viele bedrohte Waldstücke besuchen, da kann Fraktionschef Wolfgang Reinhart noch so vehement betonen, Umweltschutz sei schon immer ein Herzensanliegen der CDU. Zu lange haben alle anderen Parteien versäumt, eigene Antworten auf den Klimawandel zu finden. Stattdessen hat entstand der Eindruck von Zaudern und Blockade, als hätten nur die Grünen die Herausforderungen überhaupt als solche verstanden.

Deswegen laufen die anderen Parteien und besonders die CDU nun den Grünen hinterher. Sie tun sich schwer zu vermitteln, dass deren Vorschläge durchaus nicht immer der Königsweg sind, um Umwelt, Natur und Klima zu schützen. Dabei wäre es längst an der zeit, über die besten Lösungen zu ringen. Müssen sich Bürger einschränken, etwa beim Fleischkonsum und wollen sie das überhaupt? Müssen sie mehr Geld zahlen für klimafreundlich Autos oder für Lebensmittel? Was passiert, wenn wir die Arten schützen, aber viele heimische Landwirte de Auflagen dafür nicht mehr erfüllen können?

Bislang liefern die Grünen im Südwesten selbst nicht genug. Das Land erreicht trotz achtjähriger grün geführter Regierung seine eigene Klimaziele nicht. Beim Thema saubere Luft musste es erst zu mehrere Gerichtsurteilen kommen, bis sich wirklich etwas bewegte. Große Zukunftsprojekete sind nicht in Sicht, oft wirkt grün-schwarz kraftlos und im Klein-Klein verstrickt. Die Grünen schreiben das naturgemäß der CDU in die Schuhe, doch wahr ist auch, dass Kretschmanns Lust am Streit mit der CDU gering ausfällt, weshalb urgrüne Themen oft wenig Chancen haben.

Das alles scheint die Wähler derzeit aber nicht zu beeindrucken. Grün kann offenbar gerade wenig falsch machen. Spannend wird es, wenn etwa die schwächelnde Wirtschaft wieder zum politischen Thema wird. Wenn es an die Umsetzung auch unangenehmer Maßnahmen zum Klimaschutz geht. Wenn CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann im Land bekannter wird, die CDU trotz des immensen Drucks geschlossen bleibt. Bis dahin sind die Bürger durchaus konservativ: Es reicht ihnen, wenn es so bleibt, wie es ist. Der konservativen CDU hilft das aber nicht.