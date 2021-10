Willkommen in the Länd: Baden-Württemberg verpasst sich ein neues Image

Seit einer Woche sind zwei Worte in schwarzer Schrift auf gelben Grund in Baden-Württemberg allgegenwärtig: The Länd. Klar war bisher nur, dass es sich um die neue Marketing-Kampagne des Landes handelt.

Vor allem ausländische Fachkräfte sollen mit dem einfachen Spruch angelockt werden, erklärt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beim Start der Kampagne am Freitag am Stuttgarter Hafen. Nicht jeder Marketing-Experte ist derweil davon überzeugt, dass das Konzept aufgehen wird.

So etwas hat es mit dieser Aufmerksamkeit und Selbstironie sonst nicht gegeben. Oliver Schnittka, Marketing-Experte

Mit „Wir können alles. Außer Hochdeutsch“ hat Baden-Württemberg Maßstäbe gesetzt. Als erstes Bundesland hat es sich vor 22 Jahren ein eigenes, selbstironisches Image verpasst. Der Spruch, in der Werbesprache Claim genannt, habe dem Südwesten in ganz Deutschland Respekt eingebracht, sagt Krestchmann am Freitag. „Das ist ja auch frech.“

Eine Umfrage der Uni Hohenheim hatte dem Werbespruch des Landes 2017 beschieden, deutschlandweit bekannter zu sein als alle anderen Länder-Claims. Marketing-Experten wie Oliver Schnittka bestätigen die Durchschlagskraft der Kampagne. „So etwas hat es mit dieser Aufmerksamkeit und Selbstironie sonst nicht gegeben“, sagt der Professor für Marketing an der Süddänischen Universität, der einen Lehrauftrag an der Uni Tübingen hat.

Für Sachsen ist diese Erfolgsgeschichte wohl ein anhaltender Stachel. Die Werbeagentur Scholz&Friends soll den Claim zuerst dem Freistaat angeboten haben. Erst als Sachsen ablehnte, konnte Baden-Württemberg zugreifen.

Warum nun etwas Neues? „Das hat im Ausland nicht funktioniert“, erklärt Kretschmann und bezeichnet The Länd als „würdigen Nachfolger“. Denn: „Keiner weiß, wie man das Wortungetüm Baden-Württemberg an anderen Orten der Welt ausspricht.“

Wir haben uns gefragt: Was ist denn Baden-Württemberg? Peter Waibel, Geschäftsführer

Also hat das Land eine neue Dachkampagne europaweit ausgeschrieben. Das Konzept der Agentur Jung von Matt habe sich vor der Jury aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Werbeexperten ganz klar durchgesetzt, berichten Jurymitglieder.

Wie Jung von Matt auf The Länd kam, erklärt Geschäftsführer Peter Waibel so: „Wir haben uns gefragt: Was ist denn Baden-Württemberg?“ Zunächst sei es ein Land, ein besonderes Land, das mitunter Ländle genannt wird. Die Verkleinerungsform passe aber nicht zum Selbstbewusstsein, mit dem sich Baden-Württemberg im Ausland präsentieren könne.

The Länd drückt Selbstbewusstsein und Selbstironie aus

Ohne die Verkleinerungsform bleibt Länd, das zudem auch noch englisch und damit international klinge. Die Pünktchen auf dem A geben dem Claim die Besonderheit. Diese werde immer wieder genutzt. So heißt der Container mit Marketing-Produkten wie T-Shirts und Frühstücksbrettchen, der ab sofort durchs Land tourt, auch Fän-Shop. „The Länd ist nur echt mit zwei Punkten“, sagt Waibel.

Kurz habe er mit The Länd gefremdelt, berichtet Kretschmann. „Ich habe zu meinen Leuten gesagt: Ist das Euer Ernst?“ Jeder wisse doch, dass er noch schlechter Englisch spreche als sein Vorgänger Günther Oettinger (CDU). Die Skepsis habe aber nur 30 Sekunden gedauert. Denn The Länd drücke Selbstbewusstsein und zugleich Selbstironie aus.

Bedarf an Fachkräften ist immens

„Ich glaube, das wird einschlagen“, so der Regierungschef. Und das sei nötig, denn „alles steht und fällt mit den Leuten“. The Länd sei die Marke, mit der auch die Unternehmen im Ausland für den Standort Baden-Württemberg trommeln könnten. „Das ist der doppelte Wohlstand unseres Landes: gute Jobs und gutes Leben“, so Kretschmann.

Der Bedarf an Fachkräften sei immens, der internationale Kampf um die besten Köpfe hart, betont Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). „Wir müssen uns behaupten und profilieren“, sagt sie. Laut Arbeitsagentur fehlen deutschlandweit 1,2 Millionen Fachkräfte. Geschätzt fehlten im Südwesten pro Jahr 20.000 bis 50.000 gut ausgebildetes Menschen, so Hoffmeister-Kraut.

„Das wird bei uns zu einem ernsten Problem und betrifft alle Branchen. Wir sind auf qualifizierte Einwanderer angewiesen.“ Beim Bekanntheitsgrad des Landes in der Welt gebe es noch Luft nach oben – das soll die neue Kampagne ändern.

Ähnlich beschreibt es Ola Källenius, Vorstandschef der Daimler AG. „Man kann sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen.“ Den Claim The Länd lobte er für dessen Selbstbewusstsein. „Wenn sich das Land international behauptet, kann uns das nur helfen. Wir verstecken ja auch nicht unsere Marke, der Stern ist weltweit bekannt.“

Das Hauptthema wird sein, dass man hier gut leben und arbeiten kann, dass hier Ökologie und Fortschritt verbunden werden. Peter Waibel

Mehr als 20 Millionen Euro gibt das Land laut Kretschmann für die Kampagne bis einschließlich 2023 aus. Bis Ende des Jahres soll sich The Länd als Marke zunächst in Baden-Württemberg etablieren. Ab 2022 nehmen die Werber dann den Rest Deutschlands und das Ausland ins Visier, erklärt Waibel von Jung von Matt.

„Das Hauptthema wird sein, dass man hier gut leben und arbeiten kann, dass hier Ökologie und Fortschritt verbunden werden.“ Der IT-Experte in Bangkok werde natürlich anders angesprochen als die Pflegefachkraft in Osteuropa.

Die Opposition zeigt sich wenig begeistert. Die SPD spricht von einer Nabelschau, da die Aktionen sich zu sehr auf das Land statt aufs Ausland beschränkten. Die FDP kündigt an, Sinn, Zweck, Umfang sowie Kosten-Nutzen-Relation der Kampagne im Landtag zu hinterfragen. Für die AfD mache sich Baden-Württemberg mit The Länd zum Clown, für die Bürger sei dies peinlich und erniedrigend.

Sandra Haggenmüller, die an der Uni Hohenheim in Marketing promoviert, widerspricht mit Verweis auf die „Wir können alles“-Kampagne. „Da empfanden es auch viele Leute so, dass man negative Assoziationen weckt, weil man sich selbst auf die Schippe nimmt. Aber das war eine Kampagne, die unglaublich erfolgreich war.“

Haggenmüller lobt das Marketing vorab – sowohl die klassische Werbung als auch das Guerilla-Marketing an Orten, an denen man keine Werbung erwartet. Plakate an Ortsschildern sind dafür ein Beispiel.

Von der offiziellen Vorstellung der Kampagne hatte sich Marketingprofessor Schnittka indes mehr erwartet, wie er sagt. „Wenn man Guerilla macht, würde ich erwarten, dass da noch mehr kommt als das, was ich mir schon gedacht habe.“ The Länd zunächst in Baden-Württemberg bekannt zu machen sei indes richtig.

„Eine Marke baut sich von innen auf. Ich kann Fremde nur von meinem Konzept überzeugen, wenn ich es selbst lebe“. Die Marke habe Potenzial – im In- und auch im Ausland. Sie verbinde Regionalität mit internationaler Sprache. Aber: „Das darf keine Insider-Kampagne werden für die Menschen, die sich hier mit ihrem Land identifizieren. Es geht ja darum, neue Leute herzulocken.“

Potenzielle Fachkräfte müssten verstehen, womit Baden-Württemberg genau wuchert. „Wenn es um Facharbeiter bei automobilnahen Industrien geht, passt das. Aber gerade bei Pflegekräften stelle ich das in Frage. Eine strukturstarke Region ist immer teuer.“