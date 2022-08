Der Bodensee als Energiequelle? So gut funktioniert die Seethermie

Der Bodensee: Dies sind im Schnitt 48 Milliarden Kubikmeter Wasser – eine kaum vorstellbare Menge, wenn man einfach so am Ufer steht und entspannt Segelbooten oder sonstigen Schiffen nachschaut. Ebenso wenig greifbar scheint die Rechnung, dass im Bodensee der energetische Gegenwert mehrerer Atomkraftwerken steckt. „Ein großes Potenzial“ hat der einstige baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) dem Schwabenmeer einmal zugebilligt. Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich reden von einem „ungehobenen Schatz“.

Wem er alles nutzen könnte, lässt sich anhand diverser Expertenberechnungen abschätzen. Allein für Baden-Württemberg sind Konstanzer Wissenschaftler auf fast die Hälfte der elf Millionen Einwohner gekommen. Für Vorarlberg und Bayern existieren keine Hochrechnungen. Aber nach Schweizer Kalkulationen sind auch fünf Millionen Eidgenossen als Nutzer denkbar. Wobei es bei diesen Zahlen um winterliche Wärmeversorgung geht. Sommers wäre für einen kleineren Kreis auch Kühlung möglich.

Wärmetauscher sollen Wasser Energie entziehen

Vorerst hat die enorme Energie-Abschätzung aber rein theoretischen Charakter, denn die Berechnungen sind bloße Planspiele der Forscher – übrigens durchaus schon länger bekannte. Das dazu von den Schweizern geprägte Zauberwort heißt Seethermie, ein Pendant zur Geothermie auf festem Boden. Sie hat mit der Wärmepumpen-Technik zu tun, die etwa in Deutschland von den Grünen im Zuge der politisch forcierten Energiewende stark beworben wird.

Das Prinzip ist simpel. So holen Pumpen Seewasser in eine Betriebszentrale am Ufer. Wärmetauscher entziehen ihm Energie. Sie kommt in einen separaten Kreislauf. Wärmepumpen bringen die Wärme mit Hilfe von Strom auf die gewünschte Temperatur. Kühle lässt sich grob beschrieben umgekehrt produzieren: Wärme wird in den See transportiert, während sich Kälteenergie in einen abgetrennten Kreislauf transformieren lässt. Das benutzte Wasser darf vollständig und unversehrt zurückfließen.

Im Thurgau sollen 5 Werke am See-Ufer entstehen

Dass diese Technik mit Blick auf den Bodensee nun wieder auf den Tisch kommt, hat mit zwei Faktoren zu tun. Naheliegend sind die Umstände des Ukraine-Kriegs und der dadurch unter anderem in Deutschland ausgelösten Energiekrise. Zweitens stecken die eidgenössischen Nachbarn am südlichen Bodenseeufer dahinter. Die sind nämlich zum Jahresanfang aktiv geworden, um den Energieschatz in größerem Maßstab zu heben.

Konkret geht es um Kommunen im Kanton Thurgau. Die Konstanzer Nachbarstadt Kreuzlingen bildet dabei das Zentrum von 14 interessierten Gemeinden. Initiiert wurde das Projekt von den Thurgauer Elektrizitätswerken EKT. Sie wollen an fünf verschiedenen Orten Werke für Seethermie erstellen. Als Anschubfinanzierung sollen nun 25 Millionen Franken eingesammelt werden. Die Projektpartner sind zuversichtlich, dass dies klappt.

20 Anlagen arbeiten bereits

Die Motivation hinter dem ganzen Unterfangen nimmt nämlich eine Schweizer Gefühlslage auf. Das Land ist vor allem winters von Stromimporten abhängig. Dazu kommen noch eingeführte fossile Energieträger: Kohle, Gas, Erdöl. Autark sieht anders aus. Desweiteren heißt es aus den beteiligten Kommunen, die Schweiz müsse sich wegen einer zukünftigen Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken neue Energiequellen erschließen, am besten regenerative – in diesem Fall eben mit Hilfe des Bodensees.

Doch die ersten Seethermie-Aktivisten sind die aktuellen Thurgauer Partner längst nicht. Nach Zählung der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee werden entlang der Ufer bereits 20 Anlagen zur Wärme- oder Kältegewinnung genutzt werden – und dies teilweise seit Jahrzehnten. Deutscherseits dürfte das bekannteste Beispiel die Universität Konstanz sein. Sie nutzt seit 1972 Seewasser zum Kühlen ihres Rechenzentrums. Das Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen holt sich Wärme wie Kälte aus dem See.

Die Schweizer waren Vorreiter

Die Technik geht dabei zurück auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. In England entwickelte der amerikanische Erfinder Jacob Perkins eine Eismaschine. Er war praktisch der Urvater aller Kälte- und Wärmetechnik.

Hundert Jahre später wurden die Schweizer Vorreiter auf diesem Feld – sinnigerweise mit teilweise ähnlichen Motivationsschüben wie heute: um die Abhängigkeit bei der Energieversorgung vom Ausland zu verringern. Der Hintergrund dazu: Im Ersten Weltkrieg hatten die neutralen Eidgenossen registriert, dass spürbar weniger verstrombares Material wie etwa Kohle ins Land kommt, wenn rings herum kriegsführende Mächte sind.

Die heimischen Unternehmen Escher Wyss, Sulzer und Brown Boveri mauserten sich zum Technologieführer. Als internationaler Meilenstein gilt die von im Zürcher Rathaus 1937/1938 installierte Wärmepumpe. Escher Wyss war hier tätig. Ihr Produkt sollte Holzöfen ersetzte und nutzte die vorbeifließende Limmat als Energiequelle.

Teures Unterfangen

Trotz der frühen Erkenntnis um ihr Potenzial blieb Seethermie aber bis heute ein reines Spartenprogramm. Der Laie staunt. Schließlich hat es den Anschein, dass man Wärme oder Kälte praktisch nur aus dem Wasser holen musste. Doch natürlich ist es nicht so einfach. Das baden-württembergische Umweltministerium beschreibt eines der Probleme: „In der Vergangenheit galt die Umsetzung von Fluss- und Seewärmepumpenprojekten auch im Vergleich zu anderer nachhaltiger Wärmeerzeugung als vergleichsweise teuer.“

Nichtsdestotrotz sieht auch die aktuelle baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walter von den Grünen wie ihr Vorgänger Untersteller „Potenzial in dieser Form der Wärmegewinnung“. Das Prinzip Hoffnung hilft dabei. Ihre Ministerium rechnet folgendermaßen: Der Preisanstieg bei Erdgas sowie die generell steigende CO2-Bepreisung fossiler Energieträger dürfte Seethermie künftig wohl wettbewerbsfähig machen.

Ökologische Bedenken

Grundsätzlich kommt die Technik ihrer Partei schon deshalb entgegen, weil Seethermie als komplett erneuerbare Energiequelle gilt – sofern auch der Strom für den Betrieb und die dazu nötige Wärmepumpe regenerativ erzeugt wird, etwa durch Solarkraft. Zudem können die rund um den See geschützten Uferbereiche beim Bau der Anlagen unberührt bleiben, wenn es eine unterirdische Lösung gibt. Voraussetzung dafür ist eine vertikale Bohrung von Land aus, die dann die Rohre zur Wasserentnahme aufnimmt.

Doch die so schön empfundene ökologische Welt ist nicht perfekt. Dies hat vor allem mit Temperaturänderungen im benutzten Gewässer zu tun. Solche Anlagen entziehen dem See fürs Heizen Wärme. Weshalb er kälter wird. Entgegengesetzt sind die sommerlichen Folgen. Dem bereits sowieso warmen Seewasser wird Kälte entnommen. Seine Temperatur steigt weiter.

Weshalb es in der Vergangenheit große Bedenken gab. Die übergeordnete Frage dabei: Ruiniert eine ausgedehnte thermische Nutzung des Bodensees vielleicht das ganze Gewässer? Immerhin ist es der bedeutendste Trinkwasserspeicher weit und breit. Mehr als 4,5 Millionen Menschen erhalten daraus das überlebensnotwendige Nass. In schlechter Erinnerung war, dass der Bodensee Anfang der 1970er-Jahre wegen einer ausufernden Verschmutzung fast umgekippt wäre – also praktisch vor seinem Tod stand. Erst der forcierte Bau von leistungsfähigen Kläranlagen rundum sorgte für Rettung.

Umdenken bei den Verantwortlichen

Und nun ein mögliches Risiko durch Wärme-, beziehungsweise Kältenutzung? 1987 schob die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee solchen Überlegungen einen Riegel vor. Erst vor acht Jahren änderte sich dies Position wieder zugunsten von Seethermie. Neue Richtlinien sehen vor, dass Wasser zwischen einer Tiefe von 20 bis 40 Metern entnommen werden kann. Es ist dann zwischen vier und zehn Grad warm – gut tauglich für die Technik. Gleichzeitig bleibt durch die Tiefenvorgabe der Lebensraum des Oberflächenwassers unberührt. Das selbe gilt für die unteren Schichten. Von dort holen Versorgungsunternehmen Trinkwasser.

Dass es bei der Gewässerkommission ein Umdenken gab, lag an Untersuchungen der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, einer Einrichtung der Technischen Hochschule Zürich. Ihr Ergebnis: Bei einer Abkühlung in der Größenordnung von 0,5 Grad Celsius oder einer Erwärmung von 0,2 Grad Celsius seien keine negativen Folgen für die Ökosysteme zu erwarten.

Wassertemperatur verändert sich laut Experten kaum

Der für die Forschungen mitverantwortliche Professor Alfred Wüest griff dazu immer wieder ein bildhaftes Beispiel auf, wie entsprechenden Berichten zu entnehmen ist: Werde dem Bodensee im Winter in der Größenordnung der Energieproduktion eines Kernkraftwerks Wärme für rund eine Million Menschen entnommen, verändere sich die Wassertemperatur an der Oberfläche nur unwesentlich. Die Rede ist von 0,05 Grad „Das ist weit weniger, als mit dem Szenario des Klimawandels zu erwarten ist“, lautet seine Kalkulation.

Das Institut für Seenforschung im württembergischen Langenargen sekundierte mit eigenen Berechnungen, mahnte jedoch, dass die Gesamtnutzung im Bereich von unter einem Gigawatt bleiben sollte. Eine grenzenlose Energieabfuhr würde demnach problematisch.

Schwankende Bodenseepegel, wie im Extrem durch die Trockenheit in diesem Sommer erlebt, betrachtet die Forschung unerheblich für die Seethermie. Aber: Sie funktioniert nur über Rohrleitungen, die zum Kunden führen, Stichwort Nahwärme- oder Fernwärmeversorgung. Eine entsprechende Infrastruktur fehlt. Vor allem wenn Rohre weit bis ins Hinterland hinein verlegt werden sollten, wird es richtig teuer. Zudem ist mit Widerstand von Anrainern zu rechnen.

Vorbild Stockholm: Wärme für 2,1 Millionen Menschen

Weshalb Energiestrategen Seethermie in erster Linie für die Nahwärmeversorgung interessant halten. Konkreter ausgedrückt: für Wohnviertel, Firmen, Fabriken oder Hotels in Ufernähe. Konsequenterweise ist die bisher weltweit größte Wärmepumpenanlage zur thermischen Wassernutzung mit einer Leistung von rund 420 Megawatt in einer Küstenmetropole entstanden: in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. Sie versorgt 2,1 Millionen Menschen mit Wärme.

Im Vergleich dazu sind die Ambitionen am Bodensee noch sehr überschaubar. Aber abseits vom Thurgau scheint sich auch am deutschen Ufer etwas zu tun: Meersburg und Langenargen liebäugeln schon länger mit der Energie aus dem Wasser – bis vor Kurzem aber eher zögerlich. Das hat sich mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und den steigenden Energiekosten geändert. Langenargens Bürgermeister Ole Münder ließ sich in den Medien mit den Worten zitieren, dass seitdem „mit einem ganz anderen Impetus über das Thema diskutiert“ werde. Pläne sind da. Es fehlt aber noch das Geld.