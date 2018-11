Das Armutsrisiko ist fast nirgends so niedrig wie in der Region Bodensee-Oberschwaben

Fast nirgends in Deutschland ist das Armutsrisiko so niedrig wie in der Region Bodensee-Oberschwaben. Das ergeben Daten, die das Statistische Bundesamt und die Landesämter für Statistik am Mittwoch veröffentlichten. Nur 9,1 Prozent der Einwohner des Bodenseekreises sowie der Landkreise Ravensburg und Sigmaringen ist demnach von Armut gefährdet. Nur in der Region München ist das Armutsrisiko geringer. Als armutsgefährdet gelten Personen, deren Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung liegt. Die Schwelle dieser Armutsgefährdung lag 2017 deutschlandweit bei 999 Euro für einen Einpersonenhaushalt.

In anderen Regionen im Südwesten lag das Armutsrisiko deutlich höher: Bei 11,3 Prozent in der Region Neckar-Alb, bei 12,9 Prozent im Raum Donau-Iller und bei 13,2 Prozent in Ostwürttemberg. Im bayerischen Allgäu waren 12,5 Prozent der Bewohner armutsgefährdet.

Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) nannte die Zahlen eine „gute Nachricht“. Die Zahlen spiegelten die Wirtschaftskraft und die gute Beschäftigungslage wider.