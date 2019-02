Vor dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim plagen Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 Verletzungssorgen. Angreifer Felix Platte, Mittelfeldspieler Slobodan Medojevic und Ersatzkeeper Max Grün fallen für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) aus. Fragezeichen stünden zudem hinter dem Einsatz von Verteidiger Immanuel Höhn, Außenspieler Sandro Sirigu und Offensivmann Sören Bertram, sagte Trainer Dirk Schuster am Freitag. Auch Rechtsverteidiger Patrick Herrmann sei angeschlagen und habe zuletzt nicht voll trainiert.

Unter der Woche hatte Schuster vor Ort beobachtet, wie Heidenheim Bundesligist Bayer Leverkusen im DFB-Pokal ausgeschaltet hatte. Den kommenden Gegner beschrieb er als „laufstarke, kampfstarke und sehr disziplinierte Mannschaft“.

Sein Debüt im Dress der Lilien könnte Mathias Wittek geben, der in der Winterpause aus Heidenheim gekommen war. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger sei eine Option für die Startelf, sagte Schuster. Natürlich habe man sich von Wittek auch den einen oder anderen Tipp über Heidenheims Taktik geholt.

Darmstadt will laut Schuster an die Leistung beim 2:1 gegen den FC St. Pauli im letzten Heimspiel anknüpfen und so den Dämpfer vom 2:3 beim MSV Duisburg vergessen lassen. Die jüngsten Punktgewinne der anderen Teams im unteren Tabellendrittel blendet der Coach des Tabellen-14. aus. „Wir sollten nicht auf andere Mannschaften schielen, sondern auf uns selbst schauen und punkten“, sagt er.

