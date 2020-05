Daniel Schwaab über Rückkehr zum SC Freiburg: „Würde passen“

Fußballprofi Daniel Schwaab kann sich nach dem Abschied vom PSV Eindhoven eine Fortsetzung seiner Karriere bei seinem Jugendclub SC Freiburg vorstellen. „Das würde passen. Die handelnden Personen dort habe ich in meiner Spielzeit schon erlebt“, sagte der 31-Jährige in einem Interview dem „Kicker“ (Montag). Grundsätzlich sagte der ehemalige Bundesliga-Profi, der neben dem SCF auch für Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart als Innenverteidiger spielte: „Wenn etwas sehr Reizvolles kommt, höre ich es mir an. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, weiterzuspielen, weil ich mich topfit fühle. Aber ich muss nicht mehr unbedingt irgendwo unterkommen.“

Schwaabs Vertrag in Eindhoven läuft im Sommer aus. Die Saison in den Niederlanden wurde wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen. „Man muss sich da fügen. Dennoch war ich sehr enttäuscht, weil ich wusste, dass die tollen vier Jahre in Eindhoven ganz komisch zu Ende gehen würden“, sagte Schwaab. „Aber ein Abschied ohne Publikum wäre auch kein richtiger geworden.“

