„Danceworld“ feiert bei Stuttgarter Frühjahrsmessen Premiere

Von Hip-Hop bis Gardetanz, von Samba bis Ballett - ab Freitag widmet sich die neue Messe „Danceworld“ in Stuttgart dem Tanzen. Mehr als 80 Workshops in 50 Stilrichtungen stehen auf dem Programm der dreitägigen Veranstaltung. Einer der Organisatoren ist der Choreograph und Kompaniechef am Theaterhaus Stuttgart, Eric Gauthier. Außer ihm werden als Dozenten auch die TV-Moderatoren Joachim Llambi und Motsi Mabuse sowie Primaballerina Alicia Amatriai erwartet.

Mitmachen steht auch auf der „Yogaworld“ im Zentrum, die am selben Tag startet. Seit acht Jahren gibt es die Messe, bei der Interessierte meditatives Yin Yoga, schweißtreibendes Asthanga-Yoga oder Mantra-Singen ausprobieren können. Zum ersten Mal ist auch eine Ausstellung zu veganer und ayurvedischer Ernährung Bestandteil.

Schon am Donnerstag beginnt ein Großteil der zehn Stuttgarter Frühjahrsmessen, darunter „Fair Handeln“ oder eine Messe mit Trends zu regionalen und ohne Zusatzstoffe hergestellten Lebensmitteln. Schwerpunkte sind laut Messe Stuttgart die Themen „gesundes und bewusstes Leben“ sowie „Nachhaltigkeit und Achtsamkeit“. 1496 Aussteller stellen bis zum Sonntag ihre Produkte vor - auch zu Themen wie Garten, Holz oder nachhaltige Mobilität. Im vergangenen Jahr kamen 90 000 Besucher.