Dalai Lama diskutiert mit Wissenschaftlern in Heidelberg

Der Dalai Lama (82) kommt am 20. September auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) nach Heidelberg. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter wird in der Stadthalle mit Heidelberger Wissenschaftlern diskutieren, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Er soll auch über die Themen Glück und Verantwortung sprechen. Besucher und Interessierte können Fragen an den Dalai Lama vorab einsenden ( dalailama@dai-heidelberg.de). Die Organisatoren erwarten rund 1400 Besucher in der Heidelberger Stadthalle. Einen Tag zuvor wird der 14. Dalai Lama, der am 6. Juli 83 Jahre alt wird, in Darmstadt erwartet. Er erhielt 1989 den Friedensnobelpreis für seinen gewaltlosen Widerstand gegen die chinesische Besetzung seiner Heimat.

Deutsch-Amerikanisches Institut