Daimler will 2015 in China mindestens zehn Prozent wachsen

In der Aufholjagd mit den anderen deutschen Premiummarken will Daimler in diesem Jahr in China schnell zulegen. „Wir werden noch schneller als der Premiummarkt wachsen“, kündigte China-Vorstand Hubertus Troska heute in Peking an. Chinas Autoverband hat für dieses Jahr ein Wachstum der gesamten Branche von acht Prozent prognostiziert, Troska will mit Mercedes mindestens zehn Prozent Wachstum schaffen. Mit zusätzlichen, in China gefertigten Modellen wolle sich das Unternehmen breiter aufstellen. Außerdem sollten gerade in Städten in Chinas weniger entwickeltem Westen neue Händler eröffnen. „Wie wollen die Lücken in unserem Händlernetz weiter schließen“, kündigte Troska an.

Website Mercedes China