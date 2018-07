Sindelfingen (dpa) - Der Autokonzern Daimler will die Mercedes-C- Klasse künftig nicht mehr in Sindelfingen bauen, sondern vor allem in Bremen und zum Teil in den USA. Im Gegenzug soll vom Jahr 2014 an die Mercedes-SL-Montage nach Sindelfingen verlagert werden. Unter anderem dadurch werde die Beschäftigung für die Sindelfinger C-Klasse- Mitarbeiter erhalten, teilte Daimler am Mittwoch mit. Nach dpa- Informationen soll die umsatzstarke C-Klasse von 2014 an zu 60 Prozent in Bremen, zu 20 Prozent in Tuscaloosa (USA) und zu jeweils 10 Prozent in China und Südafrika gebaut werden.

[Daimler-Werk]: Bela-Barenyi-Straße, 71063 Sindelfingen [Daimler AG]: 70546 Stuttgart