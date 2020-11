Daimler und Volvo treiben Brennstoffzellen-Kooperation voran

Daimler Trucks und die Volvo Group haben ihre Pläne für die gemeinsame Entwicklung von Brennstoffzellensystemen für Lastwagen ein weiteres Stück vorangebracht. Für die vor einem guten halben Jahr angekündigte Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens sei nun eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet worden, teilten sie am Montag mit. Im Fokus der Zusammenarbeit liegt die Entwicklung schwerer Brennstoffzellen-Lastwagen für den Fernverkehr, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in Serie gehen sollen.

Die beiden Unternehmen hatten die Kooperation im April angekündigt, seither hat Daimler Trucks bereits alle Brennstoffzellen-Aktivitäten in einem neuen Tochterunternehmen gebündelt. Volvo wird daran für rund 600 Millionen Euro die Hälfte übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2021 erwartet. Die Behörden müssen noch zustimmen.

Mitteilung