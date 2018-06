Stuttgart (dpa) - Der Autohersteller Daimler hat im April trotz des schwierigen Umfelds in Europa so viele Autos verkauft wie noch nie in dem Monat. Die Schwaben setzten mit 125 306 Autos der Marken Mercedes, AMG, Smart und Maybach zehn Prozent mehr Fahrzeuge ab als im Vorjahresmonat, wie der Dax-Konzern am Montag in Stuttgart mitteilte. Trotz Konjunkturflaute und Euro-Schuldenkrise schaffte Daimler im wichtigen europäischen Markt ein Absatzplus von 11,8 Prozent. Daneben wurde der Absatz von einem Wachstum in Japan und dem Nafta-Raum (USA, Kanada und Mexiko) getragen. In China, wo Daimler hinter den Konkurrenten Audi und BMW herhinkt, verbuchte der Autobauer im April ein Plus von 10,7 Prozent. Seit Jahresbeginn schrumpfte Daimlers Absatz in dem wichtigen Markt jedoch um 6,6 Prozent.

