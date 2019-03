Daimler-Sparprogramm: Konzentration auf die Verwaltung

Von Aalener Nachrichten

Eine Frau ist bei einem Unfall bei Mutlangen gestorben. Am Freitagabend war es gegen 18.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landsrtaße kurz nach Pfersbach gekommen. Ein 35-jähriger war in Richtung Pfersbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Rechtskurve kurz vor Pfersbach nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit dem Ford einer 48-Jährigen zusammen. Aufgrund des starken Aufpralls wurde der Ford nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam auf einem Gehweg zum Stillstand.