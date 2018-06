Daimler schießt eine Milliarde Euro in Pensionsvermögen nach

Der Autobauer Daimler muss erneut Geld für die Altersversorgung seiner Belegschaft nachschießen. Wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, sollen noch einmal eine Milliarde Euro extra in die deutschen Pensionsvermögen fließen. Schon vor einem Jahr hatte Daimler 2,5 Milliarden Euro für die deutschen Betriebsrenten nachgelegt. Mit Hilfe der Zuschüsse will Daimler die Pensionsansprüche seiner Mitarbeiter absichern. Der Autobauer steht angesichts der niedrigen Zinsen vor der gleichen Herausforderung wie andere Versicherungsträger.

Seit Beginn 2010 hat Daimler damit mehr als 9,1 Milliarden Euro zusätzlich in die Pensionsvermögen des Konzerns eingezahlt. Ende 2014 belief sich der Barwert von Daimlers deutschem Pensionsvermögen einem Sprecher zufolge insgesamt auf 25,7 Milliarden Euro. Die neue außerordentliche Zuführung von einer Milliarde werde sich in den kommenden Jahren positiv auf das Zinsergebnis und damit auf das Konzernergebnis auswirken. Das operative Ergebnis (Ebit) werde davon nicht beeinflusst.

Mitteilung Daimler