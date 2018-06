Der deutsche Autobauer Daimler schickt erstmals einen selbstfahrenden Lastwagen in den öffentlichen Straßenverkehr. Der zur US-Tochter Daimler Trucks North America gehörende Lkw-Hersteller Freightliner stellte am Dienstag in Las Vegas einen Laster mit Autopilot im Praxistest auf der Straße vor. Der US-Bundesstaat Nevada hat zwei Lastwagen von Daimler für den Betrieb im Straßenverkehr zugelassen.

Die erste Fahrt legte der Freightliner auf dem US-Highway 15 in Las Vegas zurück. Damit ist Daimler einen gewaltigen Schritt weitergekommen. Im Juli 2014 hatte der Konzern erstmals einen autonomen Lkw auf einem gesperrten Teilstück der Autobahn 14 bei Magdeburg vorgestellt. Damals hatten die Schwaben angekündigt, die Technologie solle bis 2025 serienreif sein.