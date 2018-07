Kuppenheim (dpa/lsw) - Ein neues Presswerk für rund 600 Autoteile hat Daimler am Donnerstag in Kuppenheim (Kreis Rastatt) in Betrieb genommen. Dort werden Komponenten für die A- und B-Klasse sowie für Lastwagen produziert und dann an die Werke in Rastatt und Wörth sowie ins türkische Aksaray und nach Kecskemet in Ungarn geliefert. Die Bauarbeiten dauerten zwölf Monate. Die Kosten bezifferte der Konzern auf rund 70 Millionen Euro. In der Anlaufphase arbeiten etwa 130 Mitarbeiter an den Pressen, bei Vollauslastung im Jahr 2015 soll die Belegschaft auf rund 280 anwachsen.