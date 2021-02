Von Schwäbische Zeitung

Das Polizeipräsidium Ulm warnt am Dienstag vor sogenannten Schock-Anrufen in der Region. Sie sollen derzeit in "Vielzahl" auftreten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Demnach rufen Betrüger gezielt Menschen an und geben sich am Telefon als angebliche Polizeibeamte aus. Sie teilen den Angerufenen mit, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei. Außerdem werde behauptet, dass für die Hilfe für das Opfer dringend Geld benötigt werde.