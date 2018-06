Daimler investiert halbe Milliarde in Technologiezentrum

Stuttgart (dpa) - Daimler plant für den Ausbau seines Technologiezentrums in Sindelfingen Investitionen von insgesamt einer halben Milliarde Euro. Die Summe soll bis Ende 2015 in spezielle Klima- und Windkanäle zur Simulation von Wetterextremen sowie in ein geplantes Zentrum für Fahrsicherheitstests geflossen sein, wie Entwicklungsvorstand Thomas Weber am Donnerstag zur Eröffnung eines neuen Aeroakustik-Windkanals sagte. 230 Millionen Euro davon waren in den vergangenen Jahren bereits investiert worden, mehr als 50 Millionen Euro allein in den neuen Aeroakustik-Windkanal. Daimler will darin seine Autos bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 265 Kilometern pro Stunde testen - und sie dadurch windschnittiger machen.

