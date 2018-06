Daimler investiert 500 Millionen Euro in Hamburger Werk

- Der Autobauer Daimler investiert bis 2021 rund 500 Millionen Euro in das Werk Hamburg. An dem Standort mit 2500 Mitarbeitern sollen künftig Antriebskomponenten für E-Autos gefertigt werden, teilte der Autohersteller am Donnerstag mit. Die Zahl der Ausbildungsplätze soll 2017 und 2018 auf 26 erhöht werden, außerdem soll es zehn zusätzliche unbefristete Stellen geben. Die Belegschaft lässt sich dafür auf flexiblere Arbeitszeitmodelle wie Frühschichten am Samstag ein.

Daimler produziert in Hamburg Achsen und Achskomponenten, Lenksäulen und Leichtbaustrukturteile sowie Teile für die Abgastechnologie. Die Stuttgarter wollen bis 2017 zehn neue Modelle mit Plug-In-Motor auf dem Markt haben und bis Ende der Dekade ein reines Elektro-Modell.

Mit der Einigung in Hamburg schließt Daimler die Verhandlungen über seine Investitionen in die deutschen Pkw-Werke ab. Insgesamt hat der Autobauer damit seit Juli 2014 Investitionen von mehr als fünf Milliarden Euro in seine Standorte rund um die Pkw-Produktion über mehrere Jahre angekündigt. Der Stammsitz in Untertürkheim soll beispielsweise neu aufgestellt werden und zum Leitwerk für CO2-effiziente Technologien wie Hybrid-Motoren umgebaut werden.

Pressemitteilungen Daimler