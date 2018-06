Stuttgart (dpa) - Daimlers Bemühungen auf dem wichtigen Automarkt China machen sich mittlerweile beim Absatz immer stärker bemerkbar. Im August kletterten die Verkäufe in dem Riesenreich um satte 27,3 Prozent auf 18 087 verkaufte Autos, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Für die ersten sieben Monate des Jahres steht damit in China ein Plus von 6,1 Prozent. Die Schwaben hatten dort zuletzt unter anderem den Vertrieb neu organisiert und einen eigenen Vorstand berufen. Das Händlernetz vor Ort soll zudem kräftig wachsen.

Insgesamt setzte Daimler im August weltweit 114 127 Autos ab - ein neuer Höchstwert für den Monat. Größter Wachstumstreiber neben Asien waren die USA, aber auch in Europa legte Daimler im August beim Absatz um 12 Prozent zu.