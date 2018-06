Stuttgart (dpa) - Der Absatz beim Autobauer Daimler ist im April langsamer gewachsen als in den Vormonaten. Die Stuttgarter verkauften mit 113 901 Autos der Marken Mercedes-Benz, Smart, Maybach und AMG 3,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. In den ersten drei Monaten 2012 war das Plus deutlicher ausgefallen. Im April gingen die Verkäufe auf dem wichtigen chinesischen Markt um elf Prozent zurück. In den USA und in Japan legte der Absatz zweistellig zu. Mercedes-Vertriebschef Joachim Schmidt sagte, das Unternehmen bleibe auch zu Beginn des zweiten Quartals auf Erfolgskurs.