Der Brand eines Dachstuhls hat in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) einen Schaden von mehr als Hunderttausend Euro angerichtet. Ein Bewohner kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie es zu dem Brand am Donnerstagabend in dem Zweifamilienhaus kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf Nachbargebäude ausbreitete.

