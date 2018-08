Dachstuhlbrand in Schwäbisch Gmünd richtet hohen Schaden an

Beim Brand eines Dachstuhls in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) ist ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Das Feuer war in der Nacht zum Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Die Feuer konnte den Brand am frühen Morgen löschen.