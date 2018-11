In Herrenberg bei Böblingen ist ein Wohn- und Geschäftshaus in Brand geraten. Das Feuer im Dachstuhl sei in der Nacht von einer Familie im Haus entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Alle vier Familienmitglieder retteten sich eigenständig ins Freie. Verletzte gebe es keine. Die Feuerwehr war am Morgen noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Ebenso offen sei die Schadenshöhe.