Bei einem Feuer in der Stuttgarter Innenstadt ist am Mittwochmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses ausgebrannt. Alle Bewohner des sechsgeschossigen Gebäudes wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht. Wahrscheinlich sei der Brand im Treppenhaus des ehemaligen Gefängnisgebäudes ausgebrochen. Ursache könne eine Zigarettenkippe oder eine Kerze gewesen sein. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.