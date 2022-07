In Emmendingen ist der Dachstuhl einer Villa abgebrannt. Auch Teile der anderen Stockwerke des Anwesens standen in der Nacht in Flammen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

