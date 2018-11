Ein Hund hat bei einem Feuer in Herrenberg seine Familie geweckt. Der Dachstuhl-Brand in dem Wohn- und Geschäftshaus war in der Nacht zuerst von dem Tier der Bewohner bemerkt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Mit seinem Bellen machte der Hund die Familienmitglieder wach, die sich daraufhin eigenständig ins Freie retten konnten. Verletzte gab es keine. Die Feuerwehr war in dem Ort bei Böblingen mit mehr als 80 Einsatzkräften am Morgen noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser wurde allerdings verhindert. Wegen der Löscharbeiten und der Rauchentwicklung wurden mehrere Pferde von einem angrenzenden Stall weggeführt und in einem Nachbarhof in unmittelbarer Nähe untergebracht.

Der Brand war nach Angaben der Polizei vermutlich durch einen technischen Defekt in einem Stromkasten ausgebrochen. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden von 400 000 Euro entstanden.