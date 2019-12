In einem Dachstuhl eines Wohnhauses in Tengen (Kreis Konstanz) ist am Sonntagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, hieß es von der Polizei. „Sämtliche Ursachen kommen im Moment in Betracht“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen liefen; die Löscharbeiten der Feuerwehr waren zur Mittagszeit noch in Gang. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.