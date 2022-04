Dachgeschossbrand: Sechs Menschen erleiden Rauchvergiftung

Sechs Menschen haben bei einem Brand in Waldbronn bei Karlsruhe eine Rauchvergiftung erlitten. Ein Schuhregal in einer Dachgeschosswohnung des Hauses habe am frühen Mittwochmorgen in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Den Einsatzkräften sei es gelungen, das Feuer zu löschen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Wohnung war den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Vorübergehend wurden 48 Menschen aus dem Haus in Sicherheit gebracht, sie konnten nach dem Einsatz aber wieder zurückkehren. Angaben zur Brandursache und zum entstandenen Schaden gab es zunächst nicht.

