Cropenergies plant Anlage für biobasierte Chemikalien

Der Biokraftstoffhersteller Cropenergies plant in Zeitz in Sachsen-Anhalt (Burgenlandkreis) eine Produktionsstätte für biobasierte Chemikalien. Bis spätestens Sommer 2025 solle die Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylacetat aus nachhaltigem Ethanol entstehen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Mannheim mit. Vorgesehen ist eine Investitionssumme von 120 bis 130 Millionen Euro im Chemie- und Industriepark Zeitz. Ethylacetat werde verwendet bei der Herstellung flexibler Verpackungen und Beschichtungen, Farben und Klebstoffen sowie in der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- und Pharmaindustrie. Der erste Spatenstich sei für Anfang 2024 geplant. Rund 50 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Pressemitteilung

