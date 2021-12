Creditreform: Geringere Insolvenzgefahr für Südwest-Betriebe

Die Insolvenzgefahr ist für Unternehmen in Baden-Württemberg deutlich geringer als in den anderen Bundesländern. Mit 35 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen gehörte der Südwesten in diesem Jahr zu den Ländern mit einer geringeren Gefahr, Pleite zu gehen, wie aus einer am Mittwoch in Neuss veröffentlichten deutschlandweiten Rangliste der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorging.

Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt erwartet die Wirtschaftsauskunftei 43 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen. Bundesweit am besten schnitten bei Creditreform Brandenburg (28), Bayern (30) und Thüringen (31) ab. Die Unternehmensinsolvenzen sind demnach in Deutschland weiter rückläufig. Sie nahmen laut Mitteilung um 10,8 Prozent auf nur noch 14.300 Fälle im Jahr 2021 ab.

Um eine Pleitewelle in der Corona-Krise 2020 abzuwenden, hatte der Staat zeitweise auch die Pflicht zum Insolvenzantrag bei Eintritt von Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit ausgesetzt. Seit dem 1. Mai des laufenden Jahres gilt die Insolvenzantragspflicht wieder vollumfänglich. Ausnahmen gibt es noch für Betriebe, die im Sommer Schäden durch Starkregen oder Überflutungen erlitten haben.

