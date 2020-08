Spielmacher Nimrod Hilliard IV kehrt zu den Hakro Merlins Crailsheim zurück. Der US-Amerikaner spielte bereits in der Saison 2016/17 in der 2. Liga für die Merlins und war anschließend in Schweden und Dänemark im Einsatz. „Durch den verpassten Aufstieg 2017 hat mich immer das Gefühl einer unvollendeten Arbeit begleitet“, sagte der 27-Jährige über seine Rückkehr nach Crailsheim. Mit der Verpflichtung sind die beiden Guard-Positionen für die kommende Basketball-Saison komplett besetzt, wie der Club am Montag mitteilte.

Vereinsmitteilung